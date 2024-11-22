Çorluspor Teknik Direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Kan donduran olayda 20 kez üst üste ateş etmişler...

Eski Beşiktaş antrenörlerinden ve hali hazırda 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka (46), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Henüz kimliği bilinmeyen saldırganın saldırısı sonrası kaçtığı öğrenildi.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası yere yığılan Ersin Aka, kısa süre içinde Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Aka, sevenlerini yasa boğdu.
Saldırgana yakalamak için polis geniş çaplı bir araştırma başlattı.