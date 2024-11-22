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Çorluspor Teknik Direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Kan donduran olayda 20 kez üst üste ateş etmişler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.11.2024 16:02
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Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre saldırgan, Ersin Aka'ya üst üste 20 kez ateş etti.

Çorluspor Teknik Direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Kan donduran olayda 20 kez üst üste ateş etmişler...

Eski Beşiktaş antrenörlerinden ve hali hazırda 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka (46), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Henüz kimliği bilinmeyen saldırganın saldırısı sonrası kaçtığı öğrenildi.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

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Uğradığı silahlı saldırı sonrası yere yığılan Ersin Aka, kısa süre içinde Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Aka, sevenlerini yasa boğdu.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Saldırgana yakalamak için polis geniş çaplı bir araştırma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı
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