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Çorum Belediyesi maske dezenfeksiyon ünitesi kurdu

ÇORUM HABERLERİ  | 30.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden olan maske üretimini sürdürürken bu maskelerin dezenfeksiyon işlemlerini de artık Belediye bünyesinde yapmaya başladı.Buhara Kültür Merkezinde üretilen maskeler yine burada dezenfekte istasyonuna dönüştürülen iki sınıfta maskelerin dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden olan maske üretimini sürdürürken bu maskelerin dezenfeksiyon işlemlerini de artık Belediye bünyesinde yapmaya başladı.
Buhara Kültür Merkezinde üretilen maskeler yine burada dezenfekte istasyonuna dönüştürülen iki sınıfta maskelerin dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Buhara Kültür Merkezinde iki sınıfın UV ışınlarıyla dezenfekte istasyonuna dönüştürüldüğünü belirterek, “Belediyemiz Buhara Kültür Merkezi ve Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi dikiş atölyelerinde üretimi yapılan tek kullanımlık maskelerin dezenfektesini de yine Çorum Belediyesi olarak kendimiz yapıyoruz. Semt pazarlarında, toplu ulaşım araçlarında ve Belediyemiz Vefa Grubu ile dağıtımı yapılan maskeler merkezlerimizde üretiliyor, dezenfektesi yapılıyor. Daha sonra paketleyip hemşehrilerimize ulaştırıyoruz.” dedi.

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