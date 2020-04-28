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Çorum Belediyesi’nden 2 bin aileye sıcak yemek

ÇORUM HABERLERİ  | 28.04.2020 18:08 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştıracak.

Çorum Belediyesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştıracak. 4 çeşit sıcak yemek Ramazan ayı boyunca belirlenen evlere ulaştırılacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların evlerine sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesinin ortaklaşa başlattıkları çalışmada vefa gruplarından oluşan 4 kişilik ekip her gün 2 bin ailenin kapısına sıcak yemek götürüyor.
Bu yıl Ramazan ayını koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ramazanda birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu ve valilikle birlikte hareket ederek iftar sofralarını vatandaşların evlerinde kurdukların söyledi.
Oluşturulan vefa gruplarının sıcak yemekleri belirlenen adreslere iftardan önce ulaştırdığını dile getiren Başkan Aşgın, “Ramazanın ilk gününden itibaren başlayan sıcak yemek dağıtımımız ramazan ayı boyunca devam edecek. Yaklaşık 2 bin ailemizin evine 4 çeşit sıcak yemek götürüyoruz. Bu yıl Ramazanı buruk geçiriyoruz ancak daha nice gönül sofralarında bir ve beraber olacağız inşallah. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

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