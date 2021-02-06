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Çorum Belediyesinden eğitime destek

06.02.2021 19:39 | Son Güncelleme:
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Çorum Belediyesi, ’Eğitime tam destek’ sloganı kapsamında bir sonraki eğitim hayatına katılacak olan 8.

Çorum Belediyesi, ’Eğitime tam destek’ sloganı kapsamında bir sonraki eğitim hayatına katılacak olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için hazırlanan 8 bin 150 adet deneme setini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.
Deneme setlerinin teslimi nedeniyle Belediye Konferans Salonu’nda bir tören düzenlendi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yönetici kadrosunun hazır bulunduğu törende Çorum Belediyesi’nin gençliğe ve gençlerin eğitimine desteğinin devam edeceği belirtildi.
Milli Eğitim ile güzel bir iş birliğine imza attıklarını kaydeden Belediye Başkanı Aşgın, "Geçtiğimiz hafta Türkiye çapırda örnek bir protokole imza atmıştık. Şimdide yeni bir işbirliğini daha gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Korona virüs salgınının toplumdaki dezavantajlı grupları sıkıntıya soktuğunu ve bunlardan birisinin de tablet imkanı olmadığı için eğitimden yararlanamayan öğrenciler olduğunu belirten Aşgın, "Tablet konusunda yaşanan problemi çözmek için Cumhurbaşkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin adet tablet gönderildi. Bizde Çorum Belediyesi olarak 250 adet tablet ile bu sürece destek verdik" şeklinde konuştu.
Pandemi nedeniyle dışarıya çıkamayan, evde kalan ve bununla birlikte sınav stresi ile baş etmek zorunda olan öğrencilere destek olmak istediklerini hatırlatan Aşgın, Çorum merkezde 4 bin 50 öğrencinin LGS, 4 bin 100 öğrencinin de AYT ve TYT sınavına gireceğini kaydederek, "Toplamda 8 bin 150 öğrencimize deneme setlerini ulaştırmış olacağınız" ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Çorum Belediyesi ile güzel işbirliklerinin altına imza attıklarını dile getirdi. Eğitim ve Öğretimin 23 Mart 2020’den bu yana pantemi gölgesinde sürdürüldüğünü hatırlatan Sarı, Belediye tarafından hazırlanan sınav setlerinin Haziran ayında sınava girecek olan öğrencilere ciddi katkı sunacağına inandığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, "Salgının gölgesinde eğitim yaparken, bu süreç içerisinde özellikle 8 ve 12.sınıf öğrencilerimize böyle bir hizmetin sunulması takdire şayandır. Belediye Başkanımız ve ekibine eğitime verdikleri desteklerden ötürü canı gönülden çok teşekkür ediyorum" dedi.

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