YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Belediyesi’nden korona virüs denetimi

Çorum Belediyesi’nden korona virüs denetimi

ÇORUM HABERLERİ  | 02.11.2020 18:37 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Zabıta ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir dizi denetim gerçekleştirdi.Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediliyor.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Zabıta ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir dizi denetim gerçekleştirdi.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediliyor. Belediye Zabıta ekipleri pazar yerleri, otogar, taksi durakları ve düğün salonları gibi noktalarda tedbirlerin uygulanışını görmek ve denetlemek üzere Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan önderliğinde bir denetim gerçekleştirdi.
Pazar denetimleri sırasında esnafa konuyla ilgili uyarılarda bulunan Turan Candan, tezgâh aralığı, maske ve eldiven kullanımını ile sosyal mesafe kurallarına uyulmasının hayati önem teşkil ettiğini belirtti.
Başkan Yardımcısı Candan, “İlk Covid-19 vakasının ülkemizde görülmesiyle birlikte belediye olarak önemli tedbirler aldık. Semt pazarlarımızı sürekli denetliyoruz. Esnafımıza tezgah aralığı, eldiven ve maske kullanımı konularında uyarılarda bulunuyoruz. Kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyoruz. Bunun dışında şehirlerarası otobüs terminali, taksi durakları ve halk otobüslerimizde denetimlerimize rutin olarak her gün devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimizle vatandaşlarımıza sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Bugünleri elbirliğiyle ve tedbirler sayesinde aşacağız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.
Bu restoran Darıca sahil parkının incisi olacak
Bu restoran Darıca sahil parkının incisi olacak
Samsun'da bir çocuk evinin önündeki su birikintisinde ölü bulundu
Samsun'da bir çocuk evinin önündeki su birikintisinde ölü bulundu

Çorum Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:06
Öğle
12:29
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:02

Çorum Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Bilgin Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay
Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Çorum il Bazında Seçim Sonuçları
Çorum il Bazında Seçim Sonuçları
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.