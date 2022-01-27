YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum İHH, yetimleri bakanlık desteğiyle sosyal hayata kazandıracak

Çorum İHH, yetimleri bakanlık desteğiyle sosyal hayata kazandıracak

27.01.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum İHH, yetimleri bakanlık desteğiyle sosyal hayata kazandıracak

ÇORUM (AA) - Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, "Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi Projesi" ile kentteki yetim çocuklar ve annelerinin sosyal hayata katılımları desteklenecek.

Yetim birimi sorumlusu Mehmet Çalışkan, dernek merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Çorum'da 112 çocuğa düzenli destek sağladıklarını söyledi.

"Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi Projesi"nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklendiğini belirten Çalışkan, "Projemizde, sosyal açıdan dezavantajlı bireylerde sahiplenilme duygusunun oluşturulmasını, hedef kitlenin aynı amaç için birlikte hareket etme ve bütünün önemli bir parçası olduğunun farkına varmasına katkı sağlamayı, yetim çalışması yapan ya da yapmaya istekli gönüllü grubunda farkındalık oluşturmayı, hedef kitlenin ülkemizde bu tip çalışmaların yeni olmadığı, tarihi kodlarımızda yerinin bulunduğunun farkına varmalarını, sosyal hayata dahil edilmesine katkı sunmayı, bilgi ve görgü düzeylerinin artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Çalışkan, proje kapsamında değerler eğitimi, dijital okur yazarlık, akıl oyunları eğitimleri, aile içi iletişim ve başarı hikayeleri seminerleri verilmesinin yanında yaz döneminde Hatay Reyhanlı, Şanlıurfa ve Mardin gezilerinin düzenleneceğini kaydetti.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı da Esed rejiminden kaçıp Suriye'deki kamplara sığınan mültecilerin zorlu kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, katılımcılardan yardım kampanyalarına katkı beklediğini dile getirdi.

Toplantıya Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve İHH gönüllüleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulunduMilli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 27 Ocak Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:48
Öğle
12:58
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Çorum Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Perşembe

Bilgin Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Denizli'de kar etkili oluyor

Denizli'de kar etkili oluyor

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.