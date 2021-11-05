YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da 550 çiftçiye 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı

Çorum'da 550 çiftçiye 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı

05.11.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 550 çiftçiye 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Tarım ve Orman Bakanlığının, Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 550 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli 55 bin kilogram Macar fiğ tohumu dağıtıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tarım sektörüyle ilgili artı ve eksilerin hepsini bildiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2 yıldır yalnızca Türkiye'de değil, dünya tarımında sorunlar yaşandığını söyledi.

Çiftçileri Kovid-19 salgınına karşı aşı yaptırmaya davet eden Ceylan, "Önümüz kış, kapalı alanlarda olacağız. Aşı olmadan tam olarak normale dönemeyiz. Eski normale dönmezsek, hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Mutlaka eski normale dönmemiz lazım. Eğer yine vakalar artarsa sonucu biliyorsunuz, geçen sene olduğu gibi kapatmaya kadar gidebilir. O zaman bu günlerimizi de ararız. Bu nedenle mutlaka aşı olmalıyız." dedi.

Ceylan, yatırım ve desteklerin salgına rağmen durmadığına dikkati çekerek, "Bugünlerde kuraklık gündemde. Kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin zararlarını telafi etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız 2 yıl önce nasıl 5 milyon lira göndermişse, inşallah yakın zamanda yine daha fazlasını gönderecek. Görüşmelerimizi yapıyoruz ancak önceliğimiz bir an önce eski normale dönmek. Kovid-19 ile ilgili biraz daha dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da proje kapsamında her bir çiftçiye 100 kilogram tohum verdiklerini, çiftçilerin bunun yalnızca yüzde 25'ini karşılayacağını dile getirdi.

Tohum desteğinden faydalanacak çiftçilerin kura ile belirlendiğini bildiren Sarı, bu yıl meydana gelen çeşitli afetlerle ilgili yakında çiftçilere iyi haberler vereceklerini kaydetti.

Törende konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Milletvekili Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan tarafından tohumlar, çiftçilere teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem olduKorkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum'da söyleşiye katıldı:Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum'da söyleşiye katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:08
Öğle
12:29
İkindi
15:14
Akşam
17:40
Yatsı
19:01

Çorum Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Bostancı Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Hekimoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.