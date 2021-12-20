ÇORUM (AA) - Çorum'da 8 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Sahte içki ürettiği tespit edilen şüpheliye ait ev ve eklentilerindeki aramada, 8 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine ise el konuldu.

Gözaltına alınan 1 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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