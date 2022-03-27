Çorum'da araç kurşunlayıp kaçan 3 zanlı, kaza yapınca yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir aracı kurşunlayıp kaçan 3 zanlı, polisin kovalamacası sırasında kaza yapınca yakalandı.
Alınan bilgiye göre, E.T (18), N.D (16) ve E.K (16), Ulukavak Mahallesi Selçuk 7. Sokak'ta park halindeki bir otomobile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Ekipler, zanlıların içinde bulunduğu 19 KN 474 plakalı otomobili Osmancık Caddesi'nde durdurmaya çalıştı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden E.T'nin kullandığı otomobil, Mahmutevler 18. Sokak'ta park halindeki 3 araca, ardından geri manevra yaptığı sırada kendisini takip eden polis aracına çarptı.
Araçtaki 3 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılara ait araçta yapılan aramada satır ele geçirildi.
Kazada zarar gören 4 araç ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.
Zanlıların, kurşunladıkları aracın sahibi ile aralarında önceden husumet olduğunu söyledikleri öğrenildi.
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