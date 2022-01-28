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Çorum'da bağ evinde mahsur kalan engelli ve annesine belediyeden yardım

28.01.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bağ evinde mahsur kalan engelli ve annesine belediyeden yardım

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir metreye yaklaşan kar nedeniyle bağ evinde annesiyle mahsur kalan engelliye, sosyal medyadan destek istediği Çorum Belediyesi ekiplerince yardım götürüldü.

Yüzde 90 engelli Murat, annesi Mürüvvet Üğül ile yaşadığı Akkent Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının artması üzerine geçici olarak merkeze bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki bağ evine taşındı.

Taşındıktan kısa süre sonra evine ulaşımın sağlandığı yol kardan kapanan Üğül, sosyal medya üzerinden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan yardım istedi.

Aşgın'ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, greyderle yolu açarak aileye erzak ulaştırdı.

Belediye görevlileri, belden aşağısını kullanamayan Üğül'ün engelli aracını da tamir etti.

Murat Üğül, yaklaşık 2 hafta önce ameliyat edildiğini, sıcak bir ortamda bulunması için soba ile ısıttıkları bağ evine yerleştiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Aşkın'ın yardım göndermesinden dolayı son derece mutlu olduklarını belirten Üğül, "Başkanımızdan ve belediyenin bütün görevlilerinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Anne Mürüvvet Üğül ise zorlu kış şartlarında engelli oğluyla yaşam mücadelesi verdiklerini dile getirerek, yardım getiren belediye ekibine teşekkür etti.

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