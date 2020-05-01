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Çorum’da belediye her eve yıkanabilir maske dağıtacak

ÇORUM HABERLERİ  | 01.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında her eve yıkanabilir maske dağıtımı yapacak.Koronavirüsün ilk görülmeye başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan takdir toplayan Çorum Belediyesi, şimdi de her eve nano teknoloji ile üretilen ve yıkanabilir özelliği olan maskelerden dağıtacak.

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında her eve yıkanabilir maske dağıtımı yapacak.
Koronavirüsün ilk görülmeye başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan takdir toplayan Çorum Belediyesi, şimdi de her eve nano teknoloji ile üretilen ve yıkanabilir özelliği olan maskelerden dağıtacak. Çorum’da yaşayan 20 yaş üstü herkese bu maskelerden ulaştıracaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, daha önce 300 bin maske dağıtacaklarını açıkladıklarını, bunun 250 bin adedini dağıttıklarını söyledi. Başkan Aşgın, nano teknoloji ile üretilen 200 bin maskenin de dağıtılmasıyla birlikte Çorum’da 500 bin adet maske dağıtımı yapmış olacaklarını kaydetti.
Çorum Belediyesi olarak bugüne kadar pazar yerleri ve iş yerleri başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerden Çorum halkının evlerine kadar maske dağıtımına devam ettiklerini belirten Başkan Aşgın, “Koronavirüsle mücadele süresinin uzaması ile birlikte vatandaşlarımızın maske konusunda sıkıntı çekmemesi adına nano teknoloji ile üretilen, yıkanılabilir ve uzun süreli kullanım sağlayan maskeleri hemşehrilerimizin evlerine kadar ulaştıracağız. Çorum’da yaşayan 20 yaş üstü vatandaşlarımızı tek tek, kapı kapı dolaşıp hazırlanan 200 bin adet maskeyi kendilerine teslim edeceğiz. Gençlik ve Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizdeki personelimiz tarafından paketlenen maskelerimiz, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren belediyemizin tüm birimlerinde çalışan personelimiz tarafından dağıtılmaya başlanacak.” şeklinde konuştu.

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Sabah
05:32
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:43
Yatsı
21:14

Çorum Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Doga Eczanesı
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Bilge Ecz. Eczanesi
Osmancik
Kiraz Eczanesi
Sungurlu
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