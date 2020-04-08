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Çorum’da belediye mesire alanlarını temizliyor

ÇORUM HABERLERİ  | 08.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mesire alanlarında detaylı temizlik çalışması başlattı.

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mesire alanlarında detaylı temizlik çalışması başlattı. Çorum Barajı civarı da tüm pislik ve çöplerden temizlendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesire alanlarının kapatıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Barajı mesire alanında Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Tesisler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından temizlik çalışması yapıldı. Ekiplerimiz baraj etrafını temizleyerek vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirdiler” dedi.
Zor günleri birlikte aşacaklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Vatandaşlarımız mesire alanlarımızda yine önceden olduğu gibi aileleriyle, çocuklarıyla pikniklerini yapacaklar, oyunlar oynayacaklar. Hemşehrilerimizden biraz daha sabretmelerini ve evde kalmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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