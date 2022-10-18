Çorum'da bir kişi tabancayla öldürüldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç, husumetli olduğu belirtilen kişi tarafından öldürüldü.

Kavşut köyünde yaşayan A.Ö. (24) ile aralarında husumet bulunan Mustafa İçöz (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö, tabancayla ateş ederek İçöz'ü yaraladı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince köyde ilk müdahalesi yapılan İçöz, ambulansla kaldırıldığı Çankırı'nın Kızılırmak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

