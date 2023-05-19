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Çorum’da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

19.05.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da bir iş yerinin çatısından beton zemine düşen işçi öldü.

Yasin Merdoğlu (36), Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kaplama yapmak için çıktığı iş yerinin yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki çatısından düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdoğlu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasin Merdoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşçinin çatıda çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan kaplama panelinin çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düştüğü iddia edildi.

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