Çorum’da Gazi ve İnönü caddesinde otopark ücretli oluyor

Çorum Belediyesi, Gazi ve İnönü caddelerinde gelişigüzel araç parklarının önüne geçmek ve bu iki caddedeki trafiği rahatlatmak için yol güzergahında ücretli otopark uygulaması başlatacak. Cadde esnafının isteği üzerine ilk 15 dakika ücretsiz olacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi ve İnönü caddelerinde faaliyet gösteren esnafla da yaptıkları istişare neticesinde otopark ihale şartnamesini oluşturduklarını, esnafın üzerine en çok durduğu hususlardan biri olan 15 dakikalık parklardan ücret alınmayacağını kaydetti.

Lemzi Çöplü, otopark ihalesi ile birlikte her iki caddede de araç trafiğinin azalarak önemli oranda düzene gireceğine inandıklarının altını çizdi.

Otoparkın tüm geliri refakatçi misafirhanesinde kullanılacak

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi ve İnönü caddelerinde uygulanacak olan ücretli otopark uygulamasından elde edilecek tüm gelirin belediyenin refakatçi misafirhanesinde kullanılacağını söyledi.

Çorum Belediyesi tarafından tedavi amacıyla Çorum’un ilçelerinden ve civar illerden gelen hasta ve hasta yakınlarının konaklamaları amacıyla hizmete sunulan refakatçi misafirhanesinin giderlerinin karşılanması amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Lemzi Çöplü, “Gazi ve İnönü Caddelerinde yol boyu araç park ihalesinden elde edilecek tüm geliri refakatçi misafirhanesinde kullanacağız. Bilindiği gibi bu misafirhanemiz ilçelerimizden ve komşu illerden şehrimize tedavi amacıyla gelen hastalar ve hasta yakınlarının konaklaması için hizmete sunduğumuz bir proje. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi verdiği sözlerden biri idi. Dolayısıyla otopark gelirinin böylesine önemli ve anlamlı bir işte kullanılacak olmasının da kamuoyu tarafından takdir edileceğine inanıyoruz” diye konuştu.