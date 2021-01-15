Çorum’da kaçak içki operasyonu

Çorum’da polis ekipleri tarafından kaçak içki satışı yapılan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda yüzlerce litre kaçak içki ile nargile tütünü ele geçirildi.

Çorum Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 3 şüphelinin ikamet adresleri ve kargolarında yapılan adli aramalarda 339 şişe çeşitli marka ve ebatlarda gümrük kaçağı alkollü içki, 71 litre pet şişeler içinde el yapımı kaçak alkollü içki, 9 kilogram alkollü içki yapımında kullanılan anason maddesi, Adalya marka ibareli 10 adet 1 kilogramlık paketler içerisinde toplam 10 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü, Jibiar marka ibareli 7 adet 250 gramlık paketler içerisinde toplam 1 kilo 750 gram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 2 kişi serbest bırakılırken 1 kişi ise adli işlemler için gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

