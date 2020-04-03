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Çorum'da koronavirüs karantinasından kaçan kişi otelde yakalandı

ÇORUM HABERLERİ  | 03.04.2020 17:13 | Son Güncelleme

Çorum'da koronavirüs karantinasından kaçan kişi otelde yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle bir süredir karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, otelde yakalandı.

İddiaya göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre önce karantinaya alınan S.D, dün akşam saatlerinde hastaneden kaçtı.

Hastane görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.D'nin kentteki bir otelde olduğunu belirledi.

Otele giden polis ve sağlık ekipleri, S.D'yi ambulansla tekrar hastaneye götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Karantina koronavirüs

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