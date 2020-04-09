YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da koronavirüs yasağına uymayan 83 kişiye para cezası

Çorum'da koronavirüs yasağına uymayan 83 kişiye para cezası

ÇORUM HABERLERİ  | 09.04.2020 14:07 | Son Güncelleme

Çorum'da koronavirüs yasağına uymayan 83 kişiye para cezası

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 20 yaş altı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkma yasağı bulunduğu ayrıca sosyal mesafe kuralının gözetilmesinin zorunlu olduğu anımsatıldı.

İl genelinde 1-31 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde, söz konusu yasağa aykırı davranan kişiler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 ayrı dernekte bulunan 18 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesinden toplam 56 bin 700 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yine ekiplerce araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlalden, 65 yaş üstü 36 kişiye 16 bin 748 TL, 20 yaş altı 23 kişiye 11 bin 774 TL ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 kişiye de 2 bin 352 TL olmak üzere toplam 83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası uygulanmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
Anahtar Kelimeler:
Çorum ihlal koronavirüs tedbirleri Para Cezası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Çorum Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:04
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:20
Yatsı
20:43

Çorum Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Bahabey Kalkan Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Kiraz Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sungurlu’da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması

Sungurlu’da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması

Doğurduğu Bebeği Apartman Boşluğuna Attı

Doğurduğu Bebeği Apartman Boşluğuna Attı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Çapkınlık pahalıya patladı

Çapkınlık pahalıya patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.