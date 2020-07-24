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Çorum'da mehterli "Ayasofya" kutlaması

ÇORUM HABERLERİ  | 24.07.2020 13:30 | Son Güncelleme

Çorum'da mehterli "Ayasofya" kutlaması

ÇORUM (AA) - Çorum'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması törenle kutlandı.

Çorum Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Mehteran Takımı konser verdi.

Fetih Marşı ile başlayan etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla mehter takımının seslendirdiği parçalara eşlik etti. Etkinliğe katılanlara Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Törende Kur'an tilavetinin ardından Ayasofya'nın ibadete açılmasının İslam alemine hayırlar getirmesi için dua edildi.

Belediye Başkanı Vekili İsmail Yağbat, gazetecilere, Türkiye'nin tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yağbat, "Bugün fethin, dirilişin sembolü Ayasofya, yeniden ibadete açılıyor. Bu anlamda hepimiz çok mutluyuz. Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere tüm Türkiye'den vatandaşlarımız İstanbul'a akın etti. Biz gidemedik ancak camiye çevrileceğinin açıklandığı ilk andan beri kalbimiz Ayasofya için atmakta. Madden orada olmasak da manen oradayız." dedi.

Açılış için İstanbul'a gidemeyenlerin bu coşkuya ortak olması amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlatan Yağbat, "Bu kutlu günde Ayasofya ile fetih, bir daha tescillenmiş oldu. 86 yıl sonra Ayasofya'da ilk namaz devletimize, milletimize ve tüm mazlum coğrafyaya hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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