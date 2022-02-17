Çorum'da otomobil ile çarpışan ambulanstaki 5 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı ile hasta ve hasta yakını yaralandı.

Baki Solak idaresindeki 19 AJ 993 plakalı Dodurga 112 Acil Servis'e ait ambulans, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip kavşağında, Hasan Şentürk'ün kullandığı 19 UF 027 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, ana yol üzerine devrilen ambulanstakilerin yardımına koştu.

Ambulans sürücüsü ile görevli Tevfik Güney, Hanife Çakal, hasta Ali Abbas Kaçar ile refakatçisi Hülya Kaçar yaralandı.

Başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.



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