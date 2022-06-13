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Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

13.06.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kazım Ö'nün (38) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 19 FN 440 plakalı otomobil, Cemilbey Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet otomobilin ön kaputunda kaldı.

Kazada yaralanan ve kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Kazım Ö, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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