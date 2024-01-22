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Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı

AA AA
22.01.2024 09:32 | Son Güncelleme:
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Çorum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Sadık D. (23) idaresindeki 05 FF 530 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında, buzlanan yolda kayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Salim D. (53), Seda D. (31), Ali E.D.(6), Sevgi D.(49) ve Hasan K.C. (15) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

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Çorum karayolları kaza yaralı

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