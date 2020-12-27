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Çorum’da sessizlik hakim

ÇORUM HABERLERİ  | 27.12.2020 13:17 | Son Güncelleme

Çorum’da, korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik devam ediyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum’da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Çorum’da, korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Cuma gününden itibaren kısıtlamadan muaf olan ve çalışanlar dışında Çorumlular evlerinde kalmaya devam etti.
Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor.

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Çorum Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:24
Sabah
07:56
Öğle
12:46
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:53

Çorum Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

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Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
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