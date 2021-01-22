Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla korumaya alınan 7 köpek sahiplenildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da vatandaşların sosyal medyadan gönderdiği mesaj üzerine harekete geçen belediye ekiplerinin koruma altına aldığı bir aylık 7 köpek yavrusu, iki kardeş tarafından sahiplenildi.

Oğuzlar ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, tahıl ambarının altında bulunan 1 aylık köpek yavrularının bakımını üstlendi.

Köpeklerin beslenme ihtiyacını gideren mahalle sakinleri, ambar çevresinde de önlem aldı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle köpeklerin sağlıklı kalamayacağını düşünen mahalle sakinleri, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'a sosyal medya üzerinden mesaj göndererek korunmalarını talep etti.

Yıldırım'ın talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, köpek yavrularını bulundukları yerden alarak sağlık kontrolünden geçirdi.

Sağlık problemi olmadığı tespit edilen 7 köpek yavrusu, belediye ekiplerince ambarın yanına yapılan kulübeye yerleştirildi.

Anadolu Ajansının, "Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı" başlığıyla servis ettiği haberi okuyan Mustafa ve Hayrettin Büyükpatlak kardeşler, köpekleri sahiplenmeye karar verdi.