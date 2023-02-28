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Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

28.02.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

Cihat Ö. (37) idaresindeki 19 HG 069 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Kaymakçı mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 33 VN 574 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolun sağ tarafındaki boş alana savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Emirhan Ö. (6) ve Hatice Ö. (57) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.​​​​​​​

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Çorum Samsun ambulans kaza yaralı

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Çorum ECZANELER
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