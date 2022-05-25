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Çorum'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında leblebi helvası tanıtıldı

25.05.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında leblebi helvası tanıtıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Çorum leblebisi ile hazırlanan, Osmanlı'da saray lezzetleri arasında yer alan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Bilaller Konağı'nda, Çorum leblebisi ile hazırlanıp fındık, ceviz ve marmelatla servis edilen leblebi helvasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri ustalarınca 15 litre süt, 10 kilogram şeker, 15 kilogram leblebi unu, 7 kilogram tereyağ ile birer kilogram fındık ve ceviz kullanarak yaklaşık yarım saatte hazırlanan 500 kişilik leblebi helvası, katılımcılarla esnafa dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, burada yaptığı konuşmada, yöresel lezzetlerin keşfedilmesi için envanter ve tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gastronominin turizmde önemli bir yer edindiğini belirten Bektaş, "Bununla birlikte yöresel lezzetlere ilgi de arttı. Dolayısıyla Bakanlığımızca birtakım çalışmalara başlandı. Yerel paydaşlarımızla yurt içi ve yurt dışında yaptığımız faaliyetlerin hedef kitleye doğru şekilde ulaşması, daha güçlü etki yaratması için 2019'dan itibaren il müdürlükleri kanalıyla çalışmalara başlandı." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının yayınlandığını hatırlatan Şengül, "Ülkemizin her ilinden gelen üst düzey tariflerin yer aldığı bir kitap bu. Bizim için önemli olan bir diğer husus, kitapta Çorum leblebi helvasının Cumhurbaşkanlığı menüsünde yer alması. Dolayısıyla kitaptan ilimize en uygun olan tarifi aldık ve bugün ustalarımız tarafından bu tarifi hem sizlere vereceğiz hem de tattıracağız." diye konuştu.

Şef Tarık Çakıcı ise leblebi helvasının 18. yüzyılda Osmanlı mutfağında hazırlanan bir yiyecek olduğunu anlatarak, "Leblebi helvası yeterince tanınmıyor. Emine Erdoğan hanımefendinin Yunanistan Başbakanına ikram etmesinden sonra gündem oldu. Aslında bizim leblebi helvamız her zaman vardı ama gün yüzüne çok çıkmamıştı. Bu helvayı belediyemizin sosyal tesislerinde yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Leblebi helvasının çok kolay hazırlanabilen bir tatlı olduğuna işaret eden Çakıcı, "Şerbetimizi kaynattıktan sonra leblebi ununu tereyağıyla kavuruyoruz. Üstüne şerbetimizi ekledikten sonra sunumu hazırlıyoruz. Leblebimiz kavrulmuş bir malzeme olduğu için normal un helvası kadar kavurmuyoruz." dedi.

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