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Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

16.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir şüpheliyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine düzenlenen operasyonda, 83 sentetik ecza, 1,15 gram esrar, 6,60 gram metamfetamin, 3 kök Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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