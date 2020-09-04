Çorum'da yerel gazetenin "hafta sonu evde kalalım" çağrısına STK'lardan destek

ÇORUM (AA) - Çorum'da günlük yayın yapan Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında virüsün yayılmasını önlemek ve bu konuda yoğun çaba sarf eden başta sağlık çalışanları olmak üzere ilgililere yardımcı olmak amacıyla "hafta sonunu gönüllü olarak evde geçirelim" çağrısına, kentteki sivil toplum kuruluşlarından destek geldi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan, AA muhabirine, Çorum'daki salgınla mücadele sürecine katkı sağlayabilmek amacıyla "Hafta sonu evde kal, koronaya korku sal" sloganıyla bir kampanya başlattıklarını söyledi.

"İnsanların hepsi aynı kaygı içerisinde, benzer şeyler konuşuyorlar. Biz de gazete olarak bize yüklenen sorumluluk bilinciyle kampanya başlatalım istedik." ifadelerini kullanan Taşkan, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızın, gönüllü olarak herhangi bir yasak gerekmeksizin hafta sonu vakitlerini evde geçirmesi için çağrıda bulunduk. Bu da toplumda çok şükür geniş bir yer buldu. STK'ların birçoğu destek açıklaması yaptı. Hafta sonu yansımasının ne olacağı hep birlikte göreceğiz. Çorum mart-nisan aylarında hasta sayısı bakımından en güvenli iller arasındayken bugün maalesef geldiğimiz noktada Türkiye'deki en riskli iller arasına girdik. Biz buradan bir gönüllülük hareketiyle, devletin topyekun seferber olduğu bu mücadelede millet olarak tıpkı 15 Temmuz'da nasıl devletimizi, milletimizi korumak için sokaklara çıktıysak bugün de gönüllü olarak evlerimizde bu mücadeleyi sürdürmeyi planladık. İnşallah başarılı oluruz."