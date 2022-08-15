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Çorum'da yıldırımın trafoya düşme anı görüntülendi

15.08.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yıldırımın trafoya düşme anı görüntülendi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde yıldırımın trafoya düşme anı görüntülendi.

İlçede ikindi saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış esnasında D100 kara yolundaki bir elektrik trafosuna yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği trafoda patlama meydana geldi.

Çıkardığı yüksek sesle çevredeki vatandaşları korkutan yıldırım, bölgede yağış nedeniyle çekim yapan AA muhabiri tarafından görüntülendi.

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Çorum Osmancık Yıldırım yıldırım düşmesi

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