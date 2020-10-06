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Çorum'daki mevsimlik tarım işçileri için 1 milyon lira ödenek

ÇORUM HABERLERİ  | 06.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

Çorum'daki mevsimlik tarım işçileri için 1 milyon lira ödenek

ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kentteki mevsimlik tarım işçilerinin barınma altyapısını iyileştirmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 1 milyon lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle yaz döneminde diğer illerden çok sayıda mevsimlik tarım işçisinin Çorum'a geldiğini ve elverişsiz şartlarda barınmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin hayat şartlarını yükseltmek adına girişimlerde bulunduğunu ifade eden Ceylan, görüşmeler neticesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Çorum'a 1 milyon lira ödenek tahsis edildiğini kaydetti.

Ceylan, ödenekle mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı bölgelere çeşme, lavabo, tuvalet, ortak alan gibi sosyal donatı ile saha düzenlemesi yapılacağını, aydınlatma hizmetlerinin sağlanacağını ifade etti.

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