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Çorum'daki silahlı saldırıda yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

ÇORUM HABERLERİ  | 20.11.2020 18:51 | Son Güncelleme

Çorum'daki silahlı saldırıda yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da damadının silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çoraklık Bağları mevkisindeki evinde damadı G.K'nın (37) silahlı saldırısı sonucu yaralanarak kentteki özel hastaneye kaldırılan Gülizar Ö. (64), 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Saldırıda yaralanan Alev Ö. (28) ve çocuğu G.Ö'nün hastanedeki tedavisi ise sürüyor

Olayın ardından kaçan G.K'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kentte önceki gece G.K. (37), evlerine giden kayınbiraderi Serkan Ö. (32), eşi Alev Ö. (28) ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö'yü, ardından kayınvalidesi Gülizar Ö'yü tüfekle ateş ederek yaralamış, ardından kaçmıştı.

Serkan Ö, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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