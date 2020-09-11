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Çorumspor FK, yeni sezon maçlarını yeni stadında oynayacak

ÇORUM HABERLERİ  | 11.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen 15 bin kişilik stadyum, bu sezon Çorumspor FK maçlarına ev sahipliği yapacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile devam eden yazışmalar nihayete erdi.

Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen 15 bin kişilik stadyum, bu sezon Çorumspor FK maçlarına ev sahipliği yapacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile devam eden yazışmalar nihayete erdi. Bakanlıkla sürdürülen yazışmalar neticesinde Çorumspor FK’nın yeni sezonda yeni stadyumda oynaması için hiçbir engel kalmadı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 10 Eylül 2020 Pazartesi günü itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönderilen bir yazı ile yeni stadyumda yeni sezon maçlarının oynanabilmesi için hiçbir engelin olmadığının belirtildiğini söyledi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün de bu yazıya istinaden Çorumspor FK’ya bir yazı ile bu durumu ilettiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Yeni sezon, yeni stadyum, yeni bir başlangıç. İnşallah Çorumspor FK takımımız başarılırla dolu bir sezon geçirecektir. Yeni stadyumunda 1. Lige çıkacaktır. Yeni stadyumun bir an evvel tamamlanması ve Çorumspor FK’nın yeni sezon maçlarını bu stadyumda oynayabilmesi için Çorum Belediyesi olarak kararlı bir çalışmamız oldu. Stadyumumuz Çorum’umuza ve Çorumspor FK’ya hayırlı olsun” dedi.
Çorum Belediyesi olarak tüm spor branşlarının gelişmesi için önemli destekler verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorumspor FK başta olmak üzere şehrimizdeki tüm amatör spor branşlarına önemli katkılar sağlıyoruz. Çorumspor FK’ya en büyük desteği her sezon Çorum Belediyesi olarak bizler veriyoruz. Yasal imkanlar ölçüsünde bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu
Belediye Başkanı Aşgın, stadyumun eksikliklerinin tamamlanarak hizmete açılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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