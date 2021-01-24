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Çotanak Spor Kompleksi'nin hizmete girdi

24.01.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: - "Bugün bir sözümüzün yerine getirilmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu bizim biliyorsunuz mega projemizdi ama gerçekten mega projeymiş. Bu millet istediği zaman en güzelini yapıyor. Onun da örneğidir, Türkiye'de bir örnektir"

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Çotanak Spor Kompleksi'nin hizmete girmesiyle ilgili, "Bugün bir sözümüzün yerine getirilmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu bizim biliyorsunuz mega projemizdi ama gerçekten mega projeymiş. Bu millet istediği zaman en güzelini yapıyor. Onun da örneğidir, Türkiye'de bir örnektir." dedi.

Canikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kompleksin tüm aşamalarıyla projelendirme safhasından itibaren ilgilendiklerini söyledi.

Giresun ve Giresunspor için kompleksin önemli bir proje olduğunu vurgulayan Canikli, tamamlanarak hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Giresunspor'u sevdiklerini ve Giresunspor'a karşı kayıtsız kalamadıklarını ifade eden Canikli, "İstenildiği zaman bu tür projelerin de Türkiye'de yapılabildiğinin göstergesi açısından da ilginç örnektir bu. Türkiye'de böyle bir örneğin olduğunu zannetmiyorum. Planlaması sadece 3,5-4 yıl sürdü. Sadece spor kompleksi için söylemiyorum. Bütün hepsi için söylüyorum." diye konuştu.

Canikli, Giresun halkına verdikleri bir sözün yerine getirilmesinin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kadronun eserlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Giresunlu her şeyin en iyisine layık. Bugüne kadar da ne talep edilmişse aldı. Bugün bir sözümüzün yerine getirilmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu bizim biliyorsunuz mega projemizdi ama gerçekten mega projeymiş. Bu millet istediği zaman en güzelini yapıyor. Onun da örneğidir, Türkiye'de bir örnektir."

Eski Aksu Seka Kağıt Fabrikasının 600 dönümlük alanı içinde yer alan spor kompleksinin yanı sıra bölgede 350 yataklı hastane ile 1500 konutun inşa edildiğini belirten Canikli, birkaç yıl sonra bölgede ciddi hareketlilik ve sosyal yaşamın ortaya çıkacağını söyledi.

Canikli, spor kompleksi ve diğer projelerin bugünkü maliyetinin 2 milyar lira civarında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir kez daha tüm Giresunlular olarak Rabbimize hamdediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sayısız kereler şükranlarımızı sunuyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin."

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