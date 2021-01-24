Çotanak Spor Kompleksi'nin hizmete girdi

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Çotanak Spor Kompleksi'nin hizmete girmesiyle ilgili, "Bugün bir sözümüzün yerine getirilmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu bizim biliyorsunuz mega projemizdi ama gerçekten mega projeymiş. Bu millet istediği zaman en güzelini yapıyor. Onun da örneğidir, Türkiye'de bir örnektir." dedi.

Canikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kompleksin tüm aşamalarıyla projelendirme safhasından itibaren ilgilendiklerini söyledi.

Giresun ve Giresunspor için kompleksin önemli bir proje olduğunu vurgulayan Canikli, tamamlanarak hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Giresunspor'u sevdiklerini ve Giresunspor'a karşı kayıtsız kalamadıklarını ifade eden Canikli, "İstenildiği zaman bu tür projelerin de Türkiye'de yapılabildiğinin göstergesi açısından da ilginç örnektir bu. Türkiye'de böyle bir örneğin olduğunu zannetmiyorum. Planlaması sadece 3,5-4 yıl sürdü. Sadece spor kompleksi için söylemiyorum. Bütün hepsi için söylüyorum." diye konuştu.