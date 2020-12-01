Covid-19 ile mücadele kapsamında zabıta timleri oluşturuldu

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbir ve kısıtlamaları göz önünde bulunduran Büyükçekmece Belediyesi, semt pazarlarında zabıta timleri oluşturuldu.

Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tırmanış göstermesi yeni tedbir ve kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Büyükçekmece Belediyesi’nin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu zabıta timleri, semt pazarlarında esnaf ve vatandaşa yönelik denetimlerini arttırdı. Günün ilk saatlerinde pazar esnafının tamamının HES kodu kontrolünü gerçekleştiren zabıta, alışveriş için pazar yerlerine gelen vatandaşları da kurallara uyulması konusunda sık sık uyarıyor. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve maskesini doğru takmayan vatandaşları ikaz eden zabıta ekipleri, pazar yerlerinde yoğunluk yaşanmaması için de giriş ve çıkışlarda önlem alıyor. Ayrıca, pazar yerlerinde sık sık anonslar yapılarak pazarcı esnafı ve vatandaş uyarılıyor.

"Devlet ve belediye ne yapsın?"

Büyükçekmece Belediyesi’nin semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimler vatandaşlar tarafından da destek görüyor. Covid-19 salgınıyla mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Mustafa Sayın, şunları söyledi:

“HES koduymuş falan kimsenin umurunda değil. Devlet ve belediye ne yapsın bunlara? Devlet ve belediye bunların başına tane tane polis mi koysun? Zabıta mı diksin? Bu sabah gelirken bir baktım genç bir çocuk bankaya gidiyorum hiç maske yok. Ya kardeşim maske tak dedim. Genç ya 25 - 30 yaşında bana bozuk atıyor. Kendilerine baksınlar kardeşim vatandaşı düşünsünler. Nedir bu rezalet ya?”



