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Covid-19 ile mücadelede GAGİAD desteği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep Valiliğinin başlattığı “Gönül Seferberliği” kampanyası kapsamında Kamu Hizmetleri Çalışanlarının korona virüsünden korunması adına 120 bin adet maske bağışladı.Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), dünya ve ülke genelinde hızla yayılan ve salgın olarak kabul edilen Covid-19 virüsüne karşı, kamu hizmetleri çalışanlarına dağıtılmak üzere, hayırsever üyelerinin desteğiyle Gaziantep Valiliği’ne 120 bin adet maske bağışında bulundu.

Covid-19 ile mücadelede GAGİAD desteği

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep Valiliğinin başlattığı “Gönül Seferberliği” kampanyası kapsamında Kamu Hizmetleri Çalışanlarının korona virüsünden korunması adına 120 bin adet maske bağışladı.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), dünya ve ülke genelinde hızla yayılan ve salgın olarak kabul edilen Covid-19 virüsüne karşı, kamu hizmetleri çalışanlarına dağıtılmak üzere, hayırsever üyelerinin desteğiyle Gaziantep Valiliği’ne 120 bin adet maske bağışında bulundu. Korona virüs ile mücadelede devlete destek amaçlı olarak yardım kampanyası düzenlediklerini dile getiren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Virüsle mücadelede en önemli görev, sorumluluk ve özveri şüphesiz sağlık ve kamu hizmetleri çalışanlarımıza düşüyor. Onların bu mücadelede bizler için göstermiş olduğu çaba için ne kadar teşekkür etsek az. Maske kullanımı bu süreçte tüm sağlık ve kamu çalışanlarımız için çok önemli bir materyal. Biz de bu bilinçle sağlık ve kamu hizmetleri çalışanlarımıza Gaziantep Valiliğimiz nezdinde Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerimizin desteği ile 120 bin adet maske bağışında bulunuyoruz. Umuyorum ki bu salgın sürecini en az hasar ve kayıp ile atlatacağız. Millet olarak, Gaziantep halkı olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Bu bağlamda devletimizin çağrılarını dikkate almalı, mümkün olduğu süre içerisinde evde kalmalı ve temastan kaçınmalıyız. GAGİAD dün olduğu gibi bugün de yarın da şehrimizin ve ülkemizin yanında olmaya her zaman devam edecektir. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde ‘Gönül Seferberliği’ kampanyasında bizleri ortak payda da buluşturduğu için Gaziantep Valimiz Davut Gül’e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Covid-19 ile mücadelede GAGİAD desteği

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Zeytinli Eczanesi
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