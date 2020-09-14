Covid-19’u Atlatan Başkan Özdemir Asbestli Boruların Değiştiği alanlara İnceleme yaptı

Covid-19 hastalığını atlatan ve bugün mesaiye başlayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehrin farklı bölgelerinde devam eden Belediyenin çalışmalarını inceledi.

Niğde Amas bağları bölgesinde bulunan asbestli su borularının değiştiği bölgede inceleme de bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastalığı atlatarak mesaiye başladığını ve görevinin başında olduğunu söyledi.

Bölgede inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Covid-19 tedavisinin ardından bugün benim mesaimin ilk günü. Yaklaşık 15 gün önce koronavirüsüne yakalandım. Allaha şükürler olsun 14 günün sonunda test yaptırdım ve negatifi gördükten sonra mesaimizin başındayız. Bugün burada mesaimize başladıysak başta sağlık çalışanlarımızın sayesinde hastalığı atlattım. Bütün hemşehrilerime teşekkür ederim. Hastalıgımda hepsinden çok güzel mesajlar aldım. Siz gazeteci arkadaşlarada teşekkür ediyorum. Hastalık demiyor her koşulda çalışmaya devam ediyorsunuz" dedi.

Biz virüs var pandemi var diye hiçbir şeyi ertelemediklerine vurgu yapan Başkan Özdemir, "Bu yaptığımız işler halk sağlığını da ilgilendiren işler. Amas tarafından giden ve kuyulardan ulaşan ana hattımızdaki asbestli borular vardı. Bu 6 buçuk kilometrelik boru hattımızı değiştiriyoruz. Bu borular sağlıklı poli üreten borularla değiştiriyoruz. Bu borular günümüzdeki en sağlıklı borular. Boruları değiştirmekle kalmıyoruz. Su tasarrufu da sağlıyoruz. Asbestli borularda arıza ve kaçak çok oluyordu. Bu yüzden de tasarrufta olmuyordu. Bu borular Niğde’nin 50 ile 60 yıllık işini görecektir. Bu bölgede belki 100 yıllık bir sıkıntı yaşamayacağız. Bu bölgede yaşamamak demek te şehirde yaşamamak demektir. Bu boruları değiştirmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda scada sistemi projesi hayata geçmeye başlıyor. Bu scada sistemi artık Niğde’nin içme suyu kuyudan itibaren evlere gelene kadar takip edilecek. Bu takip sonucunda da nerede kaçak olduğunu, günlük seviyesini ve elektrik tasarrufu yapmış olacağız. Bu scada sistemi ile Türkiye de bir ilkini yaptık. Tasarruf paylaşımı ile ihalemizi yaptık. Yaklaşık 10 milyon liralık girişi sadece tasarruftan gelir elde edecek. Bizde bu tasarruftan elde edilecek gelir Niğde Belediyesine kalacak. Belediyemiz hem 10 milyon liralık yatırım yapıyor hem de cebinde para kalmış oluyor. Böyle farklı bir sistem yaptık" diye konuştu.