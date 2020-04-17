YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Covid-19’u yenip alkışlarla taburcu oldular

Covid-19’u yenip alkışlarla taburcu oldular

MUŞ HABERLERİ  | 17.04.2020 20:00 | Son Güncelleme

Muş Devlet Hastanesinde korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanarak yeniden sağlığına kavuşan 3 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.Muş’ta korona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan ikisi kadın biri erkek 3 vatandaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muş Devlet Hastanesinde korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanarak yeniden sağlığına kavuşan 3 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Muş’ta korona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan ikisi kadın biri erkek 3 vatandaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Korona virüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrılan vatandaşlar, yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hastanede tedavi gören bazı vatandaşlarda alkışlarla taburcu olan vatandaşları cep telefonları ile görüntüledi. Taburcu olan hasta yakınları da dışarıda ailelerine kavuşacakları anı bekledi.
Korona virüsü yenerek taburcu olan hastalardan Lezgin Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doktorlarımızdan, personellerimizden, tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Gereken müdahaleyi yaptılar. Sağlıkçılarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hastalığımı iyi bir süreç ile atlattım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi "Ari işletme belgesi" aldı

Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi "Ari işletme belgesi" aldı

Muş Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:28
Öğle
12:19
İkindi
16:01
Akşam
18:59
Yatsı
20:22

Muş Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Çetin Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Demirbaş atandı

Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Demirbaş atandı

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

İstanbul'da 3 Kişiyi Öldüren 4 Kardeş, Muş'ta Yakalandı

İstanbul'da 3 Kişiyi Öldüren 4 Kardeş, Muş'ta Yakalandı

Varto Adliyesinde Görevli Hakim Ve Savcıya Veda Yemeği

Varto Adliyesinde Görevli Hakim Ve Savcıya Veda Yemeği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.