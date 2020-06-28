Crabs Media ortağı Burak Önal: “Geleneksel pazarlama yöntemi dijital karşısında kaybetmeye mahkum”

Dünya genelinde önümüzdeki birkaç yılda dijital reklam mecralarına yapılan harcamanın yaklaşık 375 milyar dolara yükseleceğini öngörüldüğüne belirten Crabs Media ortağı Burak Önal, dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamanın tahtını yakında ele geçireceğini söyledi.

Mobil internetin hızla yaygınlaşması, gerek insanlar gerekse şirketler için giderek ilk ekran konumuna gelmeye başlamasıyla dijital pazarlamanın da hızla yön değiştirdiğini anlatan Önal, yapay zeka destekli tüketici analizleri bazlı reklam çalışmalarının bu mecrada çok etkili sonuçlar verdiğini kaydetti. Pazarlamanın bu strateji üzerinden dijital ortamda kişilleştirilme yoluna da girdiğine işaret eden Önal, “Dijital pazarlamanın geleceği olarak görülen kişiselleştirme, bundan sonra başarılı bir dijital pazarlama kampanyasının da anahtarı olacaktır. Yapılan araştırmalara göre çevrimiçi olarak geçirilen zamanın üçte biri video içerik izlemeye ayrılıyor. Trendler incelendiğinde 2021 yılına kadar, dijital video harcamalarının gitgide artarak iki katına çıkması bekleniyor. Facebook, Instagram, Snapchat ve Tik Tok’un sunduğu ‘Canlı Video özelliği’, markaların pazarlama ve reklamcılık çabalarından en iyi şekilde yararlanmaları için mükemmel bir temel oluşturuyor” dedi.

Önal, İnfluencer pazarlamanın, şirketlerin potansiyel alıcılarına ürünlerini veya hizmetlerini ulaştırabilmek için kullandıkları en yararlı ve etkili yollardan biri haline geldiğini sözlerine ekledi.

