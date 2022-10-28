Cristiano Ronaldo golle geri döndü! Manchester United rakibini 3-0'la geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Manchester United ile Sheriff Tiraspol karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı. Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında liderlik maçında Real Sociedad'a konuk olacak.
Tottenham maçında yaptığı disiplinsiz davranış nedeniyle Chelsea maçının kadrosuna alınmayan Ronaldo, Manchester United altyapısına gönderilmişti. Portekizli yıldız Sheriff maçıyla yeniden takıma döndü. İlk 11 başlayan Portekizli isim takımının 3. golünü kaydetti ve moral buldu.