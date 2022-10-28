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  4. Cristiano Ronaldo golle geri döndü! Manchester United rakibini 3-0'la geçti

Cristiano Ronaldo golle geri döndü! Manchester United rakibini 3-0'la geçti

28.10.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Manchester United, sahasında Sheriff Tiraspol ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrılan İngiliz devinde takıma geri dönen Cristiano Ronaldo golünü kaydetti.

Cristiano Ronaldo golle geri döndü! Manchester United rakibini 3-0'la geçti
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Manchester United ile Sheriff Tiraspol karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı. Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında liderlik maçında Real Sociedad'a konuk olacak.

RONALDO GOLLE GERİ DÖNDÜ

Tottenham maçında yaptığı disiplinsiz davranış nedeniyle Chelsea maçının kadrosuna alınmayan Ronaldo, Manchester United altyapısına gönderilmişti. Portekizli yıldız Sheriff maçıyla yeniden takıma döndü. İlk 11 başlayan Portekizli isim takımının 3. golünü kaydetti ve moral buldu.


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Cristiano Ronaldo Manchester United UEFA ligi portekizli maçın

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