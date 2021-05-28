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Cristiano Ronaldo, Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı

28.05.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan gazetesi Messaggero, Cristiano Ronaldo'nun arkadaşlarıyla vedalaştığı ve takımdan ayrılmak için maddi zararı göze aldığını yazdı. Real Madrid'in Ronaldo'ya geri dönüş kapısını kapatmasının ardından Portekizli starın futbol kariyerini noktalamak için Sporting Lizbon'a geçeceği iddia edildi. Manchester United'ın da 36 yaşındaki yıldıza ilgilisi var.

Cristiano Ronaldo, Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Juventus cephesi Cristiano Ronaldo'nun takımda kalacağını savunsa da Portekizli yıldız için ayrılık kapısı henüz kapanmadı. İtalyan gazetesi Messaggero'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo arkadaşlarıyla vedalaştı ve ayrılmak için her şeyi göze aldı.

BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Real Madrid'in Ronaldo'ya geri dönüş kapılarını kapatmasının ardından diğer eski takımları Manchester United ve Sporting yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için sırada bekliyor. Sporting ihtimali ise daha kuvvetli gözüküyor. Ayrıca Ronaldo, 2022'nin sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor. Star futbolcunun annesi, oğlunun Sporting'e dönüp kariyerini orada noktalamasını hayal ettiğini açıklamıştı.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Hiçbir şey oynadığım ülkelerde iz bıraktığımı ve oynadığım kulüplerin taraftarlarına keyif verdiğimi bilme hissiyle kıyaslanamaz. Bunun için çalışıyorum ve bu beni hareket geçiren şey. Son güne kadar da peşinden koşacağım şey bu. Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkürler."

Ronaldo'nun bu mesajı İtalyan basınında "ayrılık sinyali" olarak yorumlanmıştı.


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Cristiano Ronaldo Juventus
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