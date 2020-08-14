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Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte nedeni...

İTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 16:15 | Son Güncelleme

Juventus'ta teknik direktörlüğe getirilen Andrea Pirlo, takımı yeniden inşa etmek istiyor. Bu anlamda genç teknik adamın, Ronaldo'yu telefonla arayarak kadroda kendisini düşünmediğini bildirdiği ifade ediliyor.

Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte nedeni...

Juventus geçirdiği iki sezonda 89 maça çıkıp 65 gol atan Cristiano Ronaldo için siyah beyazlı kulüpte yolun sonu yavaş yavaş görünüyor. 35 yaşındaki Portekizli yıldızın yıllık 31 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak isteyen Torino kulübünün, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan süperstarı elden çıkarmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

RONALDO'YU ARAYIP "SENİ İSTEMİYORUM" DEDİ

İspanyol gazeteci Guillem Balague, Juve'nin 'CR7'yi teklif ettiği takımlar arasında Barcelona'nın da bulunduğunu duyurdu. Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan erken veda sonrasında teknik direktörlüğe getirilen Andrea Pirlo, takımı yeniden inşa etmek istiyor. Genç teknik adamın, Ronaldo'yu telefonla arayarak, kadroda kendisini düşünmediğini bildirdiği ifade ediliyor. Eski takımı Real Madrid'e dönme fikrine sıcak bakmayan Ronaldo'nun Barcelona'nın teklifini kabul edip Messi ile takım arkadaşı olabileceği belirtiliyor.


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