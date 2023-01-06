Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti! Al Nassr'da ilk haftadan medyanın gündemine oturdu, nedeni sonradan anlaşıldı...

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmıştı. 37 yaşındaki futbolcu 2.5 yıllık sözleşme karşılığında tam 500 milyon Euro'luk teklife 'evet' demişti. Takımının ilk maçında tribünde yer alan alan Ronaldo, mücadelenin ikinci yarısında tribünü terk etti.

ANDERSON TALISCA ŞOV YAPTI

Al Taee ile karşı karşıya gelen Al Nassr sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini eski Beşiktaşlı Anderson Talisca kaydetti. Güzel bir oyun ortaya koyan Al Nassr'da tribünlerde Ronaldo'nun olması dikkat çekti.

İKİNCİ YARI MAÇTAN AYRILDI

Kendisine henüz lisans çıkartılamaması nedeniyle sahada yer alamayan yıldız oyuncu mücadelenin ilk yarısını tribünden takip etti. İkinci yarıda CR7'nin tribünde olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

NEDENİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Talisca'nın golünde soyunma odasında olduğu ortaya çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında tribünü terk edip salona giden yıldız oyuncu çalışmalarını maçı izlerken sürdürdü.



