Cristiano Ronaldo'nun milyonlarca euro'luk aracı kazaya karıştı! Portekizli yıldızın durumu...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United forması giyen ve son dönemde takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar çıkan Cristiano Ronaldo'nun adı bir kaza olayına karıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak edilirken, İspanya'nın Mallorca şehrinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

KAZAYA KARIŞTI

The Sun'ın haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun 2 milyon euro (36.3 milyon TL) değerindeki Bugatti Veyron model arabası, İspanya'nın Mallorca şehrinde kazaya karıştı.

RONALDO ARAÇTA YOK

Saat 11:00 civarında bir kır evinin kapısına çarpan otomobildeki sürücünün Ronaldo olmadığı ve olayda yalnızca maddi hasar oluştuğu bildirilirken, polisin kaza hakkında inceleme başlattığının altı çizildi.

CİDDİ HASAR

Kazaya başka bir aracın karışmadığı ve lüks aracın ön tarafının ciddi oranda hasar aldığı da aktarılanlar arasında yer aldı.

TATİL İÇİN ARABASINI GETİRTTİ

Ailesi ile tatilde olan Portekizli yıldızın bu süre içerisinde kullanmak için bir servet değerindeki aracını getirttiği de haberin detaylarında belirtildi. Lüks harcamaları ile sık sık gündeme gelen Portekizli yıldızın garajında birbirinden değerli birçok otomobil bulunuyor.



