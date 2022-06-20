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  4. Cristiano Ronaldo'nun milyonlarca euro'luk aracı kazaya karıştı! Portekizli yıldızın durumu...

Cristiano Ronaldo'nun milyonlarca euro'luk aracı kazaya karıştı! Portekizli yıldızın durumu...

20.06.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun başında Juventus'tan 15 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon takımı kötü bir grafik sergilemesine rağmen gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Ronaldo'nun 1.7 milyon Sterlin değerindeki otomobili, İspanya Mallorca şehrinde kazaya karıştı. Kaza hakkında polis inceleme başlattı. Portekizli futbolcunun araçta yer alıp almadığı merak ediliyordu. Gerçek ortaya çıktı...

Cristiano Ronaldo'nun milyonlarca euro'luk aracı kazaya karıştı! Portekizli yıldızın durumu...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United forması giyen ve son dönemde takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar çıkan Cristiano Ronaldo'nun adı bir kaza olayına karıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak edilirken, İspanya'nın Mallorca şehrinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

KAZAYA KARIŞTI

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The Sun'ın haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun 2 milyon euro (36.3 milyon TL) değerindeki Bugatti Veyron model arabası, İspanya'nın Mallorca şehrinde kazaya karıştı.

RONALDO ARAÇTA YOK

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Saat 11:00 civarında bir kır evinin kapısına çarpan otomobildeki sürücünün Ronaldo olmadığı ve olayda yalnızca maddi hasar oluştuğu bildirilirken, polisin kaza hakkında inceleme başlattığının altı çizildi.

CİDDİ HASAR

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Kazaya başka bir aracın karışmadığı ve lüks aracın ön tarafının ciddi oranda hasar aldığı da aktarılanlar arasında yer aldı.

TATİL İÇİN ARABASINI GETİRTTİ

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Ailesi ile tatilde olan Portekizli yıldızın bu süre içerisinde kullanmak için bir servet değerindeki aracını getirttiği de haberin detaylarında belirtildi. Lüks harcamaları ile sık sık gündeme gelen Portekizli yıldızın garajında birbirinden değerli birçok otomobil bulunuyor.


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