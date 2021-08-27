Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da

Juventus'tan ayrılan ve Manchester City'ye transferi direkten dönen Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra Manchester United'a geri döndü. İngiltere Premier Lig devi, transferi resmen duyurdu.

HERKES CITY BEKLERKEN O UNITED'I SEÇTİ

Son günlerde Manchester City ile anlaştığı yönünde haberler çıksa da yıldız oyuncu adeta sağ gösterip sol vurdu ve eski takımı Manchester United'a transfer oldu. Kırmızı Şeytanlar, resmi sitesi üzerinden transfer detaylarını duyurdu.

Cristiano Ronaldo, Manchester ekibi ile 3 kez Premier Lig, 1 kez Şampiyonlar Ligi 1 kez FA Cup kazanırken Premier Lig'de gol kralı ve en iyi oyuncu gibi ödüller kazanmıştı.

12 YIL SONRA EVİNE DÖNDÜ

4440 gün önce Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, bu transfer gerçekleşirse 12 yıl önce ayrıldığı Düşler Tiyatrosu'na geri döndü.

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