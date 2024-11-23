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Cristiano Ronaldo transferinde Fenerbahçe iddiası! ''Jose Mourinho ile görüştüler, Fenerbahçe'ye gelir misin?"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.11.2024 10:12
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cristiano Ronaldo için Fenerbahçe iddiası sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı oldu. Jose Mourinho faktörü sebebiyle Fenerbahçe'ye gelebileceği konuşulan Ronaldo için ortaya atılan bu iddia sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Cristiano Ronaldo transferinde Fenerbahçe iddiası! ''Jose Mourinho ile görüştüler, Fenerbahçe'ye gelir misin?"
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Kariyerine Al-Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo için Türk futbolunu da yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. Sözleşmesini sezon sonunda uzatmayacak Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuş durumdaydı.

"PARA ARTIK ÖNEMLİ DEĞİL"

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Suudi Arabistan basınında çıkan haberde; kariyerine son kez Avrupa'da devam etmek istediği yazılan Ronaldo'nun parayı düşünmediği ve huzurlu olabileceği bir takım aradığı yazıldı.

"JOSE MOURINHO ETKİSİ"

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Jose Mourinho faktöründen dolayı bu takımlardan birinin Fenerbahçe olabileceği yazılınca sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar bir hayli heyecanlandı.

MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜLER!

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İngiliz basınından TheSun'ın haberine göre ise; Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo ile konuşup Fenerbahçe'ye gelip gelmek istemediğini sordu. Farklı gazetelerden ayrı ayrı çıkan bu haber taraftarları büyük beklentiye sokmuş durumda...

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