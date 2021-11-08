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Cristiano Ronaldo'ya şok sözler

08.11.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'ya Liverpool'un eski futbolcusundan çok sert eleştiriler geldi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo'ya şok sözler

Sezon başında Manchester United'a geri dönen ve attığı gollerle sezona oldukça başarılı bir şekilde başlayan Cristiano Ronaldo'ya eski Liverpool futbolcusu Jason McAteer'den eleştiri geldi.

Mirror'da yer alan habere göre Jason McAteer, Cristiano Ronaldo'nun gollerine rağmen her maçın kadrosunda yer almaması ve yalnızca belirli maçlarda tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Jason McAteer, Liverpool'da forma giyen Thiago ile Ronaldo'yu kıyaslayarak, "Thiago'yu biraz Manchester United'daki Ronaldo gibi görüyorum. Benim için o sadece belirli maçlar için seçeceğiniz bir oyuncu." ifadelerinde bulundu.

Cristiano Ronaldo bu sezon çıktığı 13 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Liverpool Manchester United
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