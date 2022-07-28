Çubuk Gölü'nde oltaya takılan balıkçıl kurtarıldı

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü'nde oltaya takılan balıkçıl, vatandaşlar ile Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından kurtarıldı.

Gezinti yapmak için Çubuk Gölü'ne gelen vatandaşlar, göl içinde çırpınan ve uçamayan bir kuş gördü.

Kuşun, balık tutmak için göle atılan ve daha sonra alınmayan oltaya takıldığını fark eden vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Ekipler, motorlu botla yanına gittikleri balıkçılın ayaklarına takılan olta iğnelerini çıkardı.

Kontrollerinin ardından balıkçıl, göle geri bırakıldı.

