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Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde bulundu

19.05.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde bulundu

Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon sırasında teröristlere ait toprağa gömülü vaziyette 2 kilo plastik patlayıcı madde, 1 kilo ağırlığında tuzaklanmış patlayıcı madde, 30 fünye, 10 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 2 oksijen tüpü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği ve bunların emniyetli şekilde imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir." denildi.

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