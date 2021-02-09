Çukur 115. son bölüme Yamaç'ın şoke eden değişimi damga vurdu! Aras Bulut İynemli sosyal medyayı salladı

Kulkan ve adamlarının ayrılmasıyla zindanından çıkan Yamaç'a köylüler el uzattı. Yamaç köyde çobanlık yaparak, köylülerin verdikleri yemeklerle hayatını sürdürdü. Ancak tüm bunların da planın bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Bir mağarada tutsak edilen ve gün yüzü görmeyen Yamaç uğradığı işkenceler sonucunda aklını yitirdi. Adını ve geçmişini unutan Yamaç'a Kulkan ise böcek ismini taktı.

Aliço ve Emmi arayışlarının sonunda Yamaç'a ulaşmayı başardılar. Yamaç'ın kaldığı yerdin duvarında silik bir şekilde yer alan Çukur işaretini gören Emmi elleri ile kazıyarak Yamaç'a kim olduğunu hatırlatmaya çalıştılar. Kendisini Afganistan'da sanan Yamaç ise aslında yıllardır Diyarbakır'daki bir köyde esir tutulduğunu öğrendi. Yamaç'ın çevresinde Afgan taklidi yapanların ise amca Cumali'nin parayla tuttuğu kişiler olduğu ortaya çıktı.

KULKAN ERDENET HER ŞEYİNİ KAYBETTİ

Yamaç'a kurulan tuzakta başrolü oynayan Kulkan Erdenet'in ise aradan geçen yılların ardından tüm servetini kaybettiği ortaya çıktı. Kulkan'ın bir gece kulübünde korumalık işi yapmaya başlaması dikkat çekti.

ÇUKUR'UN BÜYÜK DEĞİŞİMİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Yıllar sonra Çukur'a dönmeyi başaran Yamaç, Aliço ve Emmi büyük bir sürprizle karşılaştı. Muhittin'in berberi yerini bir kafeye bırakırken mahalleye asılan dev "Çukur'un çehresi değişiyor" afişi de değişiklikleri gözler önüne seriyordu. Aliço'nun evi balıkçı olurken, mahallede ise Çukur'dan eser kalmadığı görüldü.

EFSUN ŞARKICI VE DANSÖZ OLDU

Diğer yandan ise Kulkan'ın kaçırdığı ve bir pavyon çetesine verdiği Efsun ise, kızıyla tehdit edilerek yıllarca şarkıcılık ve dansözlük yapmaya zorlandı. Efsun ve Yamaç'ın kızlarının ise büyüdüğü görüldü.