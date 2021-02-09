Çukur 115. son bölüme Yamaç'ın şoke eden değişimi damga vurdu! Aras Bulut İynemli sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 115. son bölümüyle 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'un son bölümde yaşananlar herkesi şaşırttı. Nevşehir'de çekilen Çukur'un son bölümünde, Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin oyunculuk performansı izleyenleri etkiledi.
Amca Cumali Koçovalı'nın talimatıyla Kulkan Erdenet, Yamaç'ı kaçırdı. Kulkan küçük bir zindanda Yamaç'a aylarca süren işkence uyguladı.
Yamaç'ın benliğine dair bütün izleri silmeye çalışan Kulkan işe ismini değiştirmekle başladı.
Bir mağarada tutsak edilen ve gün yüzü görmeyen Yamaç uğradığı işkenceler sonucunda aklını yitirdi. Adını ve geçmişini unutan Yamaç'a Kulkan ise böcek ismini taktı.
Kulkan ve adamlarının ayrılmasıyla zindanından çıkan Yamaç'a köylüler el uzattı. Yamaç köyde çobanlık yaparak, köylülerin verdikleri yemeklerle hayatını sürdürdü. Ancak tüm bunların da planın bir parçası olduğu ortaya çıktı.
Aliço ve Emmi arayışlarının sonunda Yamaç'a ulaşmayı başardılar. Yamaç'ın kaldığı yerdin duvarında silik bir şekilde yer alan Çukur işaretini gören Emmi elleri ile kazıyarak Yamaç'a kim olduğunu hatırlatmaya çalıştılar. Kendisini Afganistan'da sanan Yamaç ise aslında yıllardır Diyarbakır'daki bir köyde esir tutulduğunu öğrendi. Yamaç'ın çevresinde Afgan taklidi yapanların ise amca Cumali'nin parayla tuttuğu kişiler olduğu ortaya çıktı.
Yamaç'a kurulan tuzakta başrolü oynayan Kulkan Erdenet'in ise aradan geçen yılların ardından tüm servetini kaybettiği ortaya çıktı. Kulkan'ın bir gece kulübünde korumalık işi yapmaya başlaması dikkat çekti.
Yıllar sonra Çukur'a dönmeyi başaran Yamaç, Aliço ve Emmi büyük bir sürprizle karşılaştı. Muhittin'in berberi yerini bir kafeye bırakırken mahalleye asılan dev "Çukur'un çehresi değişiyor" afişi de değişiklikleri gözler önüne seriyordu. Aliço'nun evi balıkçı olurken, mahallede ise Çukur'dan eser kalmadığı görüldü.
Diğer yandan ise Kulkan'ın kaçırdığı ve bir pavyon çetesine verdiği Efsun ise, kızıyla tehdit edilerek yıllarca şarkıcılık ve dansözlük yapmaya zorlandı. Efsun ve Yamaç'ın kızlarının ise büyüdüğü görüldü.
Çukur'da bambaşka bir karaktere dönüşen Yamaç ise diziye damga vurdu. Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin performansına sosyal medyada övgüler yağdı. İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları.
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