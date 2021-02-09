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Çukur ne zaman bitecek? Çukur dizisinin final tarihi belli oldu

09.02.2021 01:06 | Son Güncelleme:
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Çukur ne zaman bitecek? Çukur dizisinin final tarihi belli oldu

Show TV ekranlarında dört sezondur hız kesmeden yayın hayatına devam eden Çukur'un merakla beklenen final tarihi netleşti. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Mayıs ayının başında dizi final bölümüyle ekranlara veda edecek.

Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Show TV'nın fenomen dizisi Çukur'un ne zaman biteceği belli oldu.

Çukur son bölümde Kulkan'ın kaçırdığı Yamaç, bir köyde rehin tutuldu ve uğradığı işkenceler nedeniyle aklını yitirdi.

Çukur (7)

Çukur'un büyük bir değişime tanık olunurken, dizide 2 yıllık zaman atlaması yaşandı.

Çukur (4)

Dizinin final tarihi de merak konusu oldu. Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı.

MAYIS AYININ BAŞINDA FİNAL YAPACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

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